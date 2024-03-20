عبدالكريم العبدالله



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند متابعة الوزارة عبر الفرق المعنية للحالة المطرية التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الخدمات الصحية في كافة المرافق التابعة للوزارة تسير بصورة طبيعية - ولله الحمد - دون تأثر بالحالة المطرية التي تمر بها البلاد، وأن الحالات المرضية التي راجعت أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة حتى الآن في معدلاتها اليومية الطبيعية.



وأوضح د.السند أن أقسام الشؤون الهندسية قد رفعت من درجة جهوزيتها للتعامل مع أي تجمعات مائية في محيط المرافق الصحية، لافتا إلى أن البلاغات التي وردت لغرف العمليات في إدارة الطوارئ الطبية بلغت حتى الآن نحو 137 بلاغا تم التعامل معها بنجاح، يتعلق بعضها بحوادث الطرق، غير أنها وفق المعدلات المتوقعة.



إلى ذلك جدد د.السند النصحية بضرورة توخي الحذر، وملازمة المنزل قدر المستطاع، وتجنب التعرض المباشر للمطر، لاسيما أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو، إذ إن الحالة المطرية للطقس بصورتها الحالية قد تكون من مهيجات مرض الربو التنفسي.



كما دعا السند إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في الطرقات، والتأكد من توافر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس مثل موسعات الشعب الهوائية، وأن تكون ملازمة لمريض الربو خلال تنقلاته، وضرورة التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج، أو الاتصال على رقم الطوارئ 112 لطلب المساعدة.