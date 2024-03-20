عاطف رمضان



أكدت وزارة الأشغال العامة اليوم الثلاثاء أن الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تتابعان عمل الفرق المعنية لجميع تطورات الحالة المطرية التي تشهدها البلاد وتتعامل مع البلاغات الطارئة بأسرع وقت ممكن.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تتابع تطورات الحالة المطرية من غرفة العمليات للوقوف على آخر المستجدات وكيفية تعامل الفرق التابعة للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.



وأضاف البيان أن الاجتماع كان بحضور كل من وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي وبعض قياديي الوزارة ومسؤولي الفرق المعنية.