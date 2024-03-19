دارين العلي



استقبل مركز الاتصال الموحد في وزارة الكهرباء والماء 152 ما يقارب من الـ 1617 بلاغا منذ بدء موجة الأمطار صباح اليوم وحتى السابعة مساء، وذلك للإبلاغ عن أعطال الكهرباء.



وقال مدير المركز محمد العازمي في تصريح لـ «الأنباء»: ان المركز استقبل ومنذ فجر اليوم الاتصالات من كافة مناطق البلاد سواء الخاصة بالإبلاغ عن أعطال المياه أو الكهرباء.



وأوضح انه في مثل هذه الأجواء تكثر الانقطاعات في الكهرباء، حيث استقبل المركز 1617 بلاغا حتى السابعة مساء.



وأضاف العازمي: ان المركز الكائن في برج التحكم الوطني يقوم بفرز البلاغات وإرسالها لمراكز الطوارئ المختلفة التي تقوم بدورها بإرسال الفرق لمواقع الأعطال لعمل اللازم، حيت تتم متابعة البلاغات من قبل المركز حتى انتهاء عملية الإصلاح.



وزاد العازمي: نأمل من المواطنين والمقيمين توخي الحذر في هذه الأجواء وعدم لمس الأماكن المعزولة التي يمكن ان يكون فيها تيار كهربائي أو المبادرة لإصلاح أي عطل دون علم لما قد يترتب على ذلك من أخطار.



وقد ارتفعت نسبة البلاغات مع تقدم ساعات النهار، حيث سجلت الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم أعلى نسبة بلاغات، ووصلت إلى 240 بلاغا.