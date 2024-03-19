أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة استمرار الدراسة حضوريا يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٠ في عموم المدارس الحكومية والخاصة بالبلاد.

‏وأوضح الوهيدة في بيان صحافي، أن وزارة التربية تقوم بدورها في التنسيق والمتابعة لحالة الطقس على مدار الساعة مع إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني لمعرفة آخر تطورات الحالة المطرية بالبلاد، حيث تشير المعلومات إلى استقرار الأجواء تدريجيا.



‏وذكر أن وزارة التربية تمنح مدراء المناطق التعليمية صلاحية اتخاذ قرار تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) في حال حدوث أي طارئ أو وجود ما يعيق استمرار الدراسة حضوريا في أي مدرسة .



‏وأكد الوهيدة حرص وزارة التربية على تذليل كل العقبات أمام المتعلمين والمعلمين، وكذلك سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل استمرار العملية التعليمية وعدم تعطلها، فضلا عن جهوزية منشآتها بعد هطول الأمطار على عموم البلاد.