آلاء خليفة



نظم عدد من جمعيات النفع العام الغبقة السنوية الأولى وسط حضور حاشد من كبار الشخصيات والسفراء وممثلين عن الجمعيات وعائلاتهم والشخصيات العامة المهنئين بالشهر الفضيل، بحضور مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومن الجمعيات المشاركة في الغبقة جمعية الكاريكاتير الكويتية وجمعية ريادة الأعمال التنموية وجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون وجمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف والجمعية الكويتية للعمل الوطني وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية الصدفية في الكويت، وكذلك جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وجمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية وجمعية آمال امرأة كويتية وجمعية الرياضيين الكويتية.



وجاءت الغبقة بهدف تعزيز العلاقات بين جمعيات النفع العام لتوطيد العمل المشترك في نشر الثقافة وتبادل الخبرات في المجتمع وأهميته، وفي جانب آخر للتعرف على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات للمجتمع من الجوانب التنموية والتعليمية والصحية والأسرة وغيرها بتعزيز دورها، إذ تعتبر جمعيات النفع العام شريكا حيويا في الشراكة المجتمعية في الدولة والمجتمع.



بداية، ذكر رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب أن تنظيم هذه الغبقة الرمضانية لمجموعة من جمعيات النفع العام في الكويت جاء بمبادرة من تلك الجمعيات بهدف خلق تواصل وتعاون ثقافي ومجتمعي فيما بينها.



وأشاد ثلاب بهذا الجمع الغفير من ممثلي جمعيات النفع العام الذين حرصوا على الحضور والمشاركة، آملا استمرار تلك اللقاءات الاجتماعية خلال الأعوام المقبلة.



من جانبه، أوضح رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي أن الغبقة الرمضانية جاءت بهدف التقاء ممثلي جمعيات النفع العام مع بعضهم البعض في جو من الألفة والمحبة في أيام الشهر الفضيل وخلق جو من التعارف والتواصل مع جمعيات النفع العام.



من جانبها، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان صالح العنزي أهمية دور جمعيات النفع العام، مشددة على أهمية توطيد العلاقات بينهم.



من جانبها، قالت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة إن الهدف من هذا التجمع هو تبادل الثقافات بين الجمعيات ونشر الوعي في المجتمع بأهمية دور جمعيات النفع العام في دعم واتخاذ القرارات في الدولة ومساندتها في صنع القرار.



وأفادت الجمعة بأن جمعية ريادة الأعمال التنموية تصب اهتمامها على المشاريع الصغيرة وحاضنات الأعمال وأيضا لديها اهتمام بفئة المتقاعدين، معربة عن سعادتها عن تنظيم الغبقة الأولى لجمعيات النفع العام، آملة استمرارها في السنوات المقبلة.



بدوره، توجه رئيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف فهد المطيري، بالشكر والتقدير لصاحب فكرة تنظيم غبقة جمعيات النفع العام رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب الهاجري، آملا استمرارها سنويا.



من جانبه، قال رئيس جمعية الصدفية في الكويت باسم الجهيم ان عقد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية يسهم في تقريب الأفكار وتبادل وجهات النظر والوصول إلى أهداف ومطالبات محددة ومشتركة بين جمعيات النفع العام في الكويت.



من ناحيته، أشاد رئيس جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية سيف الشلاحي، بهذا التجمع الراقي مع جمعيات النفع العام في أمسية رمضانية جميلة وهذا التنظيم الأكثر من رائع للغبقة الرمضانية الأولى لجمعيات النفع العام، موضحا أنها الأولى ولكن لن تكون الأخيرة وستكون عادة سنوية وسنة حميدة في السنوات المقبلة.



وتوجه لاعب كرة القدم السابق سعد الحوطي بجزيل الشكر والتقدير لجمعيات النفع العام على هذه الدعوة الكريمة في الغبقة الرمضانية السنوية، معربا عن أمله في استمرار تلك الأمسية الجميلة في السنوات المقبلة.



وقال الحوطي: وأقول لعموم الشعب الكويتي مبارك عليكم الشهر، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.