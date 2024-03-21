على الأجهزة الرقابية تقديم تقارير دورية توضح العقبات أمام القيام بدورها مع إشراك الرأي العام بمعرفة جهودها في الحفاظ على المال العام



في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح مع الأجهزة الحكومية في الدولة التقى سموه رؤساء الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.



ودعا سموه خلال هذا الاجتماع الاجهزة الرقابية الحكومية إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون ودولة المؤسسات.



وأكد سموه خلال هذا اللقاء أهمية دور الاجهزة الرقابية في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري في إطار القوانين المنظمة لأعمالها، وعلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للجهات الرقابية وآليات عملها بما يتناسب مع متطلبات عملها ومتطلبات تسهيل إجراءات مشاريع التنمية.



كما أكد سموه أهمية تقديم الأجهزة الرقابية لتقارير دورية توضح العقبات التي تحد من القيام بدورها والتوصيات والمقترحات بشأنها، وإلى ضرورة إشراك الرأي العام بمعرفة الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام باعتباره شريكا رئيسيا في هذا الوطن، وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة وإصدار تقارير خاصة للمواطن بهذا الشأن.



هذا، وأشار سموه في لقائه إلى أهمية عقد لقاءات دورية للجهات الرقابية لبيان أبرز الملاحظات المتكررة وطرق علاجها ولتبادل الآراء والمقترحات والمتطلبات اللازمة بشأنها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون جميع الاجهزة وتفعيل التنسيق الأمثل بين الاجهزة الرقابية.



وقد أعرب ممثلو الاجهزة الرقابية في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سموه وما أبداه من ملاحظات ومقترحات بشأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الاجهزة الرقابية، مؤكدين لسموه على وضع التوجيهات السامية المتعلقة بحماية الأموال العامة وتطبيق القانون موضع الاهتمام.



وقد حضر اللقاء شريدة عبدالله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورئيس جهاز المراقبين الماليين ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الخدمة المدنية ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ووكيل وزارة المالية.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في قصر بيان كلا على حدة رئيس وأعضاء اتحاد الجامعات الخاصة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي.



كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د. مطر حامد النيادي، حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في منتدى الإعلام العربي المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر مايو المقبل. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.