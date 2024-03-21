عبدالكريم أحمد



قضت المحكمة الإدارية أمس بتمكين المرشحين مرزوق الخليفة وأحمد مطيع العازمي من خوض انتخابات مجلس الأمة الحالية، ورفضت تمكين المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي من خوضها.



وتعليقا على هذه الأحكام، قال الخليفة: لله الحمد والمنة.. قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار شطبنا من الانتخابات لنعود بإذن الله متوكلين على العزيز القدير ليسدد خطانا لما فيه خير للبلاد والعباد.



بدوره، قال مطيع: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الشطب الصادر من وزارة الداخلية وتمت إعادتنا ضمن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.. شكرا لقضائنا النزيه.. حملتنا الانتخابية مستمرة، ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق والسداد لما فيه الخير للبلاد والعباد.



بدوره، قال الحبيني: صدر حكم برفض الطعن على قرار شطبنا من كشف المرشحين، وسنتقدم ان شاء الله بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، واثقين من سلامة موقفنا القانوني والعودة إلى سجل المرشحين ان شاء الله، ومستمرون بحملتنا الانتخابية ونسأل الله التوفيق.



من ناحيته، قال المحيلبي: تم اليوم رفض الطعن والحكم بشطبنا من كشف المرشحين وسنطعن أمام الاستئناف لاسترجاع حقنا بإذن الله بالعودة لكشوف المرشحين.. ما قدر الله خير.. ومازلنا متفائلين ومستمرين بحملتنا الانتخابية.



وكان المرشحون الأربعة قد ضمنوا دعاويهم بشق مستعجل طالب بتمكينهم من خوض الانتخابات لحين الفصل بالموضوع الذي يطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الانتخابات باستبعادهم من سجلات المرشحين وحرمانهم من خوض العملية الانتخابية.



يذكر أن إدارة شؤون الانتخابات كانت قد قررت شطب 14 مرشحا بذريعة وجود موانع قانونية تحول دون خوضهم الانتخابات بالاستناد إلى قانون الانتخاب، بينهم نواب سابقون مدانون بأحكام نهائية بجريمة الاشتراك بانتخابات فرعية.