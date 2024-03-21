

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين سمحت لهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس الصيف المقبل تحت علم محايد «لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب».



وقال مدير اللجنة الأولمبية جيمس ماكلويد بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في لوزان، ان الرياضيين الروس والبيلاروس الذين يخوضن غمار المنافسة تحت علم محايد «لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح كونهم رياضيين فرديين».



واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا في ديسمبر الماضي عن المشاركة في أولمبياد 2024، لكنها أعطت الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروسيين للمنافسة كمحايدين طالما أنهم لا يدعمون بشكل فعال الحرب على أوكرانيا.



واجه الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا عقوبات من العديد من الاتحادات الرياضية منذ أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.



وخلال العام الماضي خففت عدد من الرياضات الأولمبية القيود، ما سمح للرياضيين من كلا البلدين بالعودة إلى المنافسة في ظل ظروف معينة، ومع ذلك، ظل الروس والبيلاروس ممنوعين من المشاركة في منافسات ألعاب القوى.