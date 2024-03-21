

القاهرة - محمد سامي



حرص وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي، على حضور مران منتخب مصر المقام بستاد القاهرة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام، وذلك للوقوف على آخر استعدادات منتخب مصر المشارك في بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم معه منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وذلك اعتبارا من غد الجمعة حتى 26 الجاري.



وبدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة وتسديد على المرمى، وشارك جميع اللاعبين في مران المنتخب، بينما أدى الثنائي لاعب الوسط أحمد حسن كوكا والظهير الأيسر محمد شكري تدريبات تأهيلية. ويستهل حسام حسن مشواره كمدرب للفراعنة بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، وكان الاتحاد المصري قد أعلن عن الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة نيوزيلندا.



في إطار آخر، كشف المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس المشارك بكأس عاصمة مصر قيس رقاز، عن سبب استبعاد ظهير النادي الأهلي علي معلول من قائمة نسور قرطاج المشاركة بالبطولة، قائلا: «حدث تنسيق بين معلول والمدير الفني لمنتخب تونس كي يحصل على راحة في معسكر مارس، على أن يعود في معسكر يونيو المقبل وهناك تواصل دائم بين الثنائي بشكل يومي».



وأكد رقاز، أنه لا يمكن التشكيك في قيمة معلول فنيا ورياضيا وإنسانيا، وتابع: «معلول لم يعلن الاعتزال الدولي، وبالتالي هو على ذمة المنتخب التونسي».



وفي السياق ذاته، كشف جون إدوارد وكيل اللاعب أن كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديد تعاقده من عدمه غير صحيح، وأنه لم يحدث أي تواصل بين الطرفين حتى هذه اللحظة.



وأضاف إدوارد: «معلول يود التركيز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع البطولات التي يخوضها النادي نظرا لأهميتها لاستكمال ما قدمه من عطاء على مدار السنوات الماضية».



وختم الوكيل تصريحاته: «نحن أمام أسطورة حية تعيش معنا، لايزال أمام معلول عدة مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوى فني وبدني وسيحدد مصيره بنهاية الموسم الجاري».



وينتهي تعاقد التونسي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكان الأهلي استقدم علي معلول موسم 2016 قادما من الصفاقسي التونسي وخلال هذه الفترة حقق معلول مع الأهلي 19 بطولة محلية وأفريقية بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.



إلى ذلك، أعلن نادي مودرن فيوتشر في بيان رسمي، أنه تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت الذي استرد وعيه بشكل جزئي، لكن حتى الآن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كل الأمور الطبية.