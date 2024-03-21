

مني حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بانتكاسة جديدة، اثر تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.



وكان كورتوا، الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.



وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي في بيان «بعد الاختبارات التي أجريت للاعب، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى».



وقد خضع كورتوا لعملية جراحية لرتق التمزق صباح أمس، الأمر الذي يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، وعليه من غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.



وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاغا المعار من تشلسي الانجليزي.



ويواجه ريال مدريد مان سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ربع نهائي المسابقة القارية الشهر المقبل.