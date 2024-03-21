

وافق القضاء الإسباني بالإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.



وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في يناير 2023.



ومنحت محكمة في إسبانيا ألفيش «إفراجا مؤقتا» مقابل «كفالة قيمتها مليون يورو»، كما إلزامه بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة «أسبوعيا».



وعارض فريق الادعاء القرار، عازيا ذلك إلى أن خطر الهروب كبير.



وحكم على ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم، في 22 فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.