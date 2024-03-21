

انطلقت الدورة الدولية في لعبة كرة الطاولة للكبار في لبنان أمس الأول بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة 42 دولة أجنبية وعربية بينها الكويت.



وقال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي لـ (كونا) إن هذه الدورة التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة حتى 21 الجاري يشارك فيها أهم لاعبي العالم وهي ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة وتحسب نقاطها ضمن تصنيف اللاعبين الدوليين.



وأشار إلى أن لبنان سبق أن استضاف البطولة الدولية للفئات العمرية وأن هذه البطولة تسمح للاعبين اللبنانيين والعرب بالتعرف على اللاعبين الدوليين وخوض مباريات معهم، ما يرفع المستوى التقني والفني لهم ويحفزهم على بذل جهود أكبر للتقدم بمستواهم.



وأوضح كوبلي أن مستوى اللاعبين الدوليين مرتفع جدا وهناك فارق كبير في الخبرات وطرق الاعداد ونوعية البطولات التي يخوضونها نسبة لللاعبين العرب.



من جهته، قال لاعب منتخبنا مشعل الكندري لـ (كونا) إن البطولة الدولية المقامة في لبنان بإشراف ومتابعة الاتحاد الدولي للعبة تكسبنا خبرات مهمة وتجعلنا نتعرف على اللاعبين الدوليين والعرب المشاركين وعلى طريقة لعبهم وتدريبهم. وأضاف أن البطولة الدولية ستكون بالنسبة لنا أفضل تحضير وإعداد للبطولة العربية للاندية ولبطولة غرب آسيا اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام.



بدروه، قال اللاعب خالد الفضلي لـ (كونا) إن مشاركته في هذه البطولة كانت عن طريق الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة، وهو عضو في نادي الفحيحيل.



واعتبر أن الاحتكاك باللاعبين الدوليين فيه إفادة كبيرة للاعبين العرب وللاعبي الكويت.



ويشارك في البطولة الدولية لكرة الطاولة من الدول العربية، إلى جانب الكويت ولبنان المضيف الجزائر ومصر والعراق والأردن وفلسطين وتونس وسورية واليمن.



كما يشارك من الدول الأجنبية الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل والكاميرون وكولومبيا وكرواتيا وكوبا وإنجلترا وألمانيا واليونان وهونغ كونغ والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان وكوريا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وهولندا ونيجيريا وپاراغواي والبرتغال وبرتوريكو وصربيا وسيريلانكا وسويسرا وسلوفاكيا والصين وتركيا وأوزبكستان.