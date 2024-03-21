

استقبل وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف سفير الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لوفلشير، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.



وأوضحت «المالية» في بيان صحافي، أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال المالي والضريبي والاستثماري، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتسخير كل الجهود والإمكانيات لدعم هذا التعاون، وبذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه التعاون المشترك، وبما يمكن من تحديد الآليات والتدابير المناسبة لتطويرها من خلال الارتقاء بمختلف المجالات وتدفقات الاستثمار بين البلدين.