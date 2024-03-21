

طارق عرابي



أجرى وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان حركة نقل وتدوير واسعة شملت مختلف مديري ورؤساء الأقسام العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، والذين بلغ عددهم 13 مديرا ومسؤولا.



وشملت حركة النقل والتدوير التي قام بها وزير التجارة والصناعة نقل عبدالرحمن نومس النومس من منصب مدير إدارة التأمين (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات) إلى منصب مدير إدارة مكتب الوزير، وهو المنصب الذي كان يشغله النومس في فترات سابقة.



كما تم نقل مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل عبدالله الأنصاري إلى منصب مدير إدارة حماية الرقابة التجارية.



وتضمنت القرارات كذلك نقل ناصر نايف المطيري من منصب مدير إدارة حماية المستهلك (الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك) إلى منصب مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية والإشراف على السلع وتحديد أسعارها، وهو الجهاز الذي يتبع وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك كذلك.



كما تم نقل مدير إدارة الرقابة التجارية (الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك) منصور النزهان، إلى منصب إدارة قمع الغش التجاري والتجاري والتوعية.



وشملت القرارات كذلك نقل مدير إدارة السجل التجاري (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات) سلطان العتيبي، إلى منصب مدير إدارة الشركات المساهمة، ونقل مدير إدارة الشركات المساهمة علي براك الداهوم، إلى منصب مدير إدارة السجل التجاري (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).



وتم نقل مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية عبدالرحمن عبد المحسن المطيري إلى منصب مدير إدارة حماية المستهلك، بالإضافة إلى نقل مدير إدارة شركات الاشخاص سيف عبدالله الرويس إلى منصب مدير إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).



وتم نقل مدير إدارة العقار (الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة) عيسى صالح الجيماز، إلى منصب مدير إدارة التأمين (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات)، ونقل مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب نضال خريبط إلى منصب مدير إدارة شركات الأشخاص (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).



وتم كذلك نقل مدير إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناصر الملا، إلى منصب مدير إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة).



وتم نقل مدير مراقبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صالح محمد الرندي، إلى منصب مدير مراقب الحسابات المالية في إدارة الشؤون المالية، ونقل مراقبة الحسابات المالية نورة بدر أبا الصافي، إلى منصب مراقبة الحسابات المالية (الوكالة المساعدة للشؤون المالية والادارية).