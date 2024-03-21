

في إطار سعيه المتواصل لأن يكون الأقرب دائما لعملائه، يحرص بنك الكويت الوطني على مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم المختلفة، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك منح عملائه خصما حصريا بقيمة 20% على منتجات «إكسايت أونلاين» للإلكترونيات عن طريق الموقع أو تطبيق الهاتف بمناسبة عيد الأم.



وبموجب هذا العرض سيتمكن العملاء من الحصول على خصم بنسبة 20% لدى «إكسايت أونلاين» للإلكترونيات بحد أقصى 30 دينارا لمرة واحدة لكل عميل خلال عيد الأم الموافق يوم 21 الجاري. وسيكون العرض متاحا للعملاء عبر الإنترنت ومن خلال التطبيق فقط، بشرط أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 20 دينارا للاستفادة من العرض من خلال الدفع بإحدى بطاقات الوطني المؤهلة التالية:



بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية



بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية



بطاقة Visa Infinite KWT الوطني الائتمانية



بطاقة Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية



بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية



بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع



وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: نحرص على أن نكون الأقرب دائما لعملائنا ونشاركهم فرحتهم، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية المصممة خصيصا لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات.



وأضاف: سعداء بالشراكة مرة أخرى مع شركة «إكسايت» للإلكترونيات، والتي نسعى من خلالها إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات الحصرية.