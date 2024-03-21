

أعلنت: «زين» مواصلة شراكتها الاستراتيجية مع مبادرة «الكويت تبرمج» في موسمها الرابع بالتعاون مع أكاديمية CODED، وهي المبادرة الأبرز من نوعها التي تدعمها الشركة للعام الثالث على التوالي لتمكين الجيل الجديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.

وجاء الإعلان على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المركز الثقافي بجامعة الكويت- الشدادية، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED أحمد معرفي، ومسؤولي زين والأكاديمية، وممثلي الرعاة والداعمين. وقال وليد الخشتي خلال المؤتمر: سعداء اليوم بمواصلة دعمنا للمبادرة الأبرز من نوعها في مجال البرمجة - مبادرة «الكويت تبرمج» في موسمها الرابع، التي ساهمنا في دعمها خلال الموسمين السابقين، وحققت نجاحات كبيرة منذ إطلاقها بتمكين وتدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من المبرمجين والمبرمجات الكويتيين الشباب الذين نتطلع لأن يقودوا المستقبل الرقمي لوطننا.

وأضاف: ترتكز العديد من مبادرات استراتيجيتنا للاستدامة حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية، ولهذا فقد وضعنا تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتنا، حرصا منا على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي المجالات الجديدة التي تمت إضافتها للموسم الرابع من مبادرة «الكويت تبرمج».

وخلال المؤتمر، قال أحمد معرفي: نفخر في أكاديمية CODED بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع زين في مبادرة «الكويت تبرمج» للعام الرابع بعد النجاح الباهر الذي حققته في العام السابق، وبلا شك، فإن زين هي واحدة من الشركات الرائدة والمتقدمة في عالم التقنية والتكنولوجيا، وشراكتها في مبادرة «الكويت تبرمج» تحمل تأثير كبير لطلبتنا المهتمين بمجال التكنولوجيا.