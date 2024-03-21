التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون عددا من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، عقب انتهاء زيارة أجراها للعاصمة دمشق قبل أيام.



موقع «بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية» أكد أن اللقاء جرى أمس الأول، وجاء في منشور له عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن الاتحاد الأوروبي أكد خلال لقائه مع بيدرسون على دعم الجهود المتواصلة فيما يتعلق باستئناف عمل «اللجنة الدستورية السورية».



وخلال اللقاء قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة تحديثا حول النظرة الأمنية والاقتصادية والسياسية في سورية.



وأوضحت البعثة دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المتواصلة التي يبذلها بيدرسون للمضي قدما في جميع جوانب الحل السياسي لسورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن «2254»، بما في ذلك استئناف «اللجنة الدستورية». وفي 27 من الماضي أعلن بيدرسون توجيه الدعوات الرسمية لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف نهاية أبريل المقبل.



لكن هذه الخطوة قوبلت بتحفظ غير رسمي من دمشق عبر عنه ما نشرته صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، التي اعتبرت موقف المبعوث الأممي محاولة لإحراج روسيا، وكانت موسكو عبرت عن رفضها أن تكون جنيف مقرا للاجتماعات بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا. من جانبها، أعلنت «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية» قبولها دعوة بيدرسون، وتضمن البيان الختامي لاجتماع الهيئة الأخير في اسطنبول، أن الهيئة أرسلت موافقتها الرسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة الدستورية لحضور الاجتماع، مع الإشارة إلى أن الجولة ستعقد خلال الفترة بين 22 و26 أبريل المقبل.