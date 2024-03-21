

مفرح الشمري



الجهود المبذولة من قبل وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة «الإعلام» الرقمية سعد العازمي تستحق الشكر والثناء له وللفريق التقني العامل لإطلاق منصة 51 التي تعد مفخرة للإعلام الكويتي في ظل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المعمول بها في شتى بلدان العالم.



تتجاوز منصة 51 التي تنوي وزارة الإعلام إطلاقها في 12 مايو المقبل تزامنا مع إطلاق الإذاعة في 12 مايو 1951، النموذج التقليدي في عملية البث لأي منصة أخرى ليصل محتواها لكل المشاهدين ليتعرفوا عن قرب عن الإعلام الكويتي الذي يسير بخطى ثابتة ووفق المعايير المعمول بها دوليا.



«منصة 51» تخلق خيارا ملائما للأسرة الكويتية وفق الضوابط التي تسير عليها «الإعلام» من خلال الاشتراك فيها، ويتم ذلك عن طريق استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خدمتهم المفضلة القائمة على الاشتراك خصوصا أن كل ما سيعرض في المنصة سيكون خاضعا للمعايير والضوابط المطبقة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، وكذلك ما يخص محتوى الإعلانات فسيخضع لنفس المعايير التي تتضمنها لوائح الإعلان التجاري ووفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات في «الإعلام» رقم (991 لسنة 2022)، و(992 لسنة 2022)، و(993 لسنة 2022).



الجميل في المنصة الجديدة ان الاشتراك فيها بعضها مجاني والآخر مدفوع الثمن، بحيث يكون محتواها متنوعا ومتوافقا مع احتياجات كل أفراد الأسرة.



فالشكر كل الشكر لوزارة الإعلام على هذه الخطوة الرائدة التي تتماشى مع التطورات التي نشهدها في الإعلام بمختلف دول العالم.