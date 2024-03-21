

القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة بسمة بوسيل تفاصيل عودتها إلى الغناء بعد فترة اعتزال طويل، ومشاركتها في غناء تتر ومجموعة من الرباعيات بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، الذي يعرض ضمن موسم رمضان الجاري.



وقالت بسمة، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «في الأول كنت هغني رباعيات بعدين قالولي هتغني تتر النهاية، وكتير من أصحابي عارفين إني عايزة أرجع أغني، والمخرج محمد سامي هو ومي عمر عرضوا إني اعمل تتر المسلسل ورباعيات، واتبسطت بالشغل علشان محمد سامي معروف انه مخرج شاطر جدا، ومي ناجحة جدا».



وأشارت بوسيل، إلى إنها تشجعت لأغنية«أنا لا أتخان ولا أتهان» منذ الوهلة الأولى لأنها وجدت أن الأغنية مبذول فيها جهد كبير، معلقة: «لما سمعت الأغنية حسيت انها مبذول فيها جهد كبير من حيث الألحان والكلمات والتوزيع، وأنا في الأول الأغنية كانت رباعيات بس بصراحة بعد كده هم عملولي مفاجأة وقالولي انها هتبقى في أغنية منهم تتر النهاية».



يذكر أن بسمة بوسيل حققت حلمها القديم باحتراف الغناء رسميا، وكشفت عن تجربتها الأولى بتقديم تتر نهاية مسلسل «نعمة الأفوكاتو» للنجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، واللافت أن أول من تقدم بالتهنئة هو زوج بسمة الفنان تامر حسني الذي تردد سابقا أنه السبب في اعتزالها الغناء نهائيا.