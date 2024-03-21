

القاهرة - محمد صلاح



كشف المخرج محمد سامي، أنه كان يفكر في تقديم جزء ثان من مسلسل «جعفر العمدة»، لكنه تراجع عن الفكرة لأن الحلقات التي كتبها لم تعجبه، وقال: «فكرة جعفر العمدة - الجزء الثاني كانت للمنتج محمد السعدي، وأنا كنت رافضها بشدة، ومحمد رمضان أيضا كان رافضها، وتناقشت أنا وهو حول الأمر، وقلت له إننا نجحنا خلاص هنا وبقى حاجة في تاريخنا حلوة، يعني أستاذ عادل إمام اللي بنضرب بيه المثل عمل حاجات مختلفة ونجح فيها».



وأضاف سامي في تصريحات إعلامية أن: «محمد رمضان كان يخاف من إفساد نجاح الجزء الأول ومن المقارنة بين الجزأين، لكني خضت التجربة وكتبت من الجزء الثاني 17 حلقة لكني لم أحبها». وأردف: «رمضان موهبة فذة، لكن مهما كان يفضل يحتاج لفريق عمل قوي حوله ومخرج قوي، هو عنده كاريزما لكن مش مسؤول عن كل العناصر، وطيب ومش بيفكر ينجح مع حد غيري، عشان يثبت حاجة معينة لأنه مش بالشر ده، وهو نجم مبالغ في نجوميته وعارف انه ناجح دايما».