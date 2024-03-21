

تأمل پولندا أن يقودها قائدها وهدافها التاريخي روبرت ليفاندوفسكي، إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين في ألمانيا، بمواجهة ضيفتها استونيا ضمن نصف نهائي المسار الأول للملحق اليوم. ويتنافس 12 منتخبا في الملحق المكون من 3 مسارات، كل منها يضم 4 منتخبات، إذ يقام نصف النهائي اليوم قبل أن يتأهل الفائزون إلى النهائي الثلاثاء من أجل اللحاق بالمنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.



وتسعى پولندا، إلى أن تتأهل للمرة الخامسة تواليا مستغلة أفضلية الأرض، حيث لم تخسر في آخر 20 مباراة (فازت بـ 15) في سلسلة ممتدة منذ عام 2006، ما يعزز حظوظها أمام المنتخب الذي تتفوق عليه بـ 93 مركزا في تصنيف المنتخبات.



ويتألق ليفاندوفسكي بألوان فريقه برشلونة الإسباني، إذ سجل 7 أهداف في آخر 9 مباريات، وسيحاول أن يفك صيامه التهديفي الدولي بعدما فشل بالتسجيل في آخر 3 مباريات، لم يتمكن منتخب بلاده من تحقيق الفوز في أي منها، ما يدل على مدى اعتماد فريقه عليه. في المقابل، تحلم استونيا في بلوغ البطولة لأول مرة في تاريخها، لكنها تعلم أن المهمة ليست سهلة.



ويلعب الفائز مع المتأهل من مواجهة ويلز وضيفتها فنلندا، فيما ينتقل الفائز من النهائي إلى اللعب ضمن المجموعة الرابعة في النهائيات التي تضم هولندا، النمسا وفرنسا.



وكما ليفاندوفسكي ورفاقه، تعول ويلز على عامل الأرض في كارديف، حيث لم تخسر سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة ضمن التصفيات. كما لم تخسر أيضا في جميع مواجهاتها الأربع أمام فنلندا، لكنها قد تفتقد أحد أبرز لاعبيها، آرون رامسي لاعب وسط كارديف راهنا وأرسنال الإنجليزي سابقا بسبب الإصابة، لكنها تعتمد على كيفر مور مهاجم إيبسويتش تاون الإنجليزي الذي سجل 6 أهداف في 10 مباريات مع فريقه منذ انتقاله إليه.



وتطمح أوكرانيا إلى التأهل للمرة الرابعة تواليا، وذلك حين تحل ضيفة على البوسنة والهرسك في المسار الثاني الذي يؤهل للعب في المجموعة الخامسة (بلجيكا، سلوفاكيا ورومانيا).



وتحلم اليونان المتوجة باللقب عام 2004، بالعودة إلى البطولة التي غابت عنها منذ 2012 إذ لا يبدو طريقها صعبا حين تستضيف كازاخستان في المسار الثالث، في حين تلتقي جورجيا مع لوكسمبورغ في المباراة الثانية.