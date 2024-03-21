

أجريت مساء أمس الأول قرعة الدورة الرمضانية الأولى للبادل التي أطلقتها نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، بمشاركة 15 فريقا من موظفي الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة والمتقاعدين والمنتقلين إلى الحكومة، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات. وقد أعدت اللجنة المنظمة للدورة التي تقام منافساتها على ملاعب البادل بالشويخ العديد من المفاجآت للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز قيمة وكؤوس وميداليات للفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة د.أحمد المهاوش، أن انطلاق دورة البادل الأولى يأتي تعزيزا لمفهوم الترابط المجتمعي بين موظفي «الكويتية» وشركاتها التابعة، ومضيفا: «يشهد شهر رمضان المبارك العديد من الفعاليات المختلفة. وقد حرص مجلس الإدارة على إقامة دورة البادل لجمع محبي هذه الرياضة، وسط أجواء رياضية عامرة بالألفة والمحبة، كما أن إقامة الأنشطة الرياضية من شأنها أن تسهم بتحفيز الموظفين على تقديم مزيد من العطاء، وكذلك تنمية ورعاية الشباب ودعمهم لمزيد من الإبداع».