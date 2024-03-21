سلمت جمعية الهلال الأحمر الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة مجهزة بكل المعدات وسيارة إسعاف بهدف دعم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ«كونا» إن العيادة الطبية وسيارة الإسعاف تأتي استكمالا لمبادرات الهلال الأحمر الكويتي الإنسانية على المستوى الدولي.



وأضاف أن العيادة المتنقلة ستدعم جهود الصليب الأحمر الأوغندي في مخيم اللاجئين ناكافالي وزيادة توفر خدمات الرعاية الصحية الطارئة للأشخاص من الفئات الضعيفة ومنهم اللاجئون والذين يعانون محدودية الحصول على الرعاية الصحية.



من جانبها، أشادت ممثلة اللاجئين في مكتب رئيس مجلس الوزراء في أوغندا وبولين اوبيانا بجهود الهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة لدعم اللاجئين في أوغندا.



وقالت اوبيانا ان لدينا الكثير من المشاريع والأنشطة لصالح اللاجئين في أوغندا ومنها توفير الغذاء والتعليم والعلاج والدواء، داعية الجميع إلى دعم هذه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر الأوغندي.



من جانبه، اعرب رئيس مجلس إدارة الصليب الأحمر الأوغندي خالد غيراندا عن تقدير الصليب الأحمر الأوغندي للجهود التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتخفيف المعاناة الإنسانية على الساحة الدولية وسرعة استجابتها للنداءات الإنسانية للمتأثرين من الأزمات والكوارث على المستوى الدولي.



وقال إن هذه العيادة المتنقلة وسيارة الإسعاف ستوفر خدمات طبية مهمة للاجئين في مخيم ناكافالي، معربا عن بالغ الشكر والتقدير للهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة.



وذكر انه خلال زيارة الحساوي والوفد المرافق إلى أوغندا تم التباحث بين الجانبين في مجالات التنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني الدولي واستعرضا التحديات التي تواجه الساحة الإنسانية في العديد من المناطق والأقاليم.



من جانب آخر، بدأت جمعية الهلال الأحمر تنفيذ مشروع القسائم الشرائية للأسر الفقيرة والمتضررة في الضفة الغربية من خلال مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات في رام الله.



واستهدف المشروع مدينة جنين المتضررة من الاقتحامات وعدوان الاحتلال الاسرائيلي المتكرر، حيث تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة توقف العمال عن عملهم وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب للموظفين وإغلاق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي ما ضاعف من الأزمة خلال شهر رمضان.



وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن العطاونة إن هذه المرحلة وهي الاولى من المشروع ساعدت آلاف الفلسطينيين على توفير احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك.



وتقدم العطاونة بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم اللامحدود لفلسطين وللهلال الأحمر الكويتي على دعمهم السخي ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في فلسطين والذي تجسد منذ بداية العدوان على غزة بدعم الأسر النازحة بالمقومات الغذائية والطبية الأساسية.