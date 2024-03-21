ساري: لجنة خاصة لفحص ملفات موظفي الوزارة وإرسالها للديوان للتدقيق وبحث الشهادات

الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين ورصد 1.5 مليون دينار لصرف الأعمال الممتازة



بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الحرص على مشاركة الأبناء والعاملين ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية أجواء شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في حفل افطار نظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للأبناء والنزلاء والعاملين بعنوان «بوجودكم يحلا فطورنا».



وأعرب وزير الشؤون عن سعادته بالمشاركة في هذا الإفطار الذي يعتبر عادة سنوية تعزز روح المحبة والالفة وتجسد مفهوم الاسرة الواحدة بمشاركة المسنين والمسنات وأبناء الحضانة وذوي الإعاقة والأحداث.



وأشاد بجهود القائمين على هذا الإفطار الجماعي وبالروح الجميلة التي تعكس أجواء الشهر الفضيل وقيم وعادات الشعب الكويتي الاصيل.



بدوره، بين وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز ساري ان الوزارة انتهت من التقييم السنوي للعاملين فيها، وقال ان هناك حالات البسيطة ستتم معالجتها في الايام القليلة المقبلة، كاشفا عن ان الوزارة خاطبت كافة القطاعات لترشيح مستحقي الاعمال الممتازة، مشددا على ان الصرف سيكون للموظف المستحق فقط وليس الموظف الحاصل على تقييم ممتاز وان يكون الحد الادنى للدوام 180 يوم بالاضافة لتقييم ممتاز.



وعن قيمة الصرف بين ساري ان الدرجة الرابعة وما فوق 800 دينار والخامسة وتحت 600 دينار، والمبلغ المرصود من قبل وزارة المالية نفس السنوات الماضية اي ما يقارب المليون والنصف رغم زيادة عدد الموظفين.



وقال ان وزارة المالية التزمت بالمبالغ المرصودة بالسنوات السابقة.



وحول تقييم الموظفين الذي ليس لديهم مسؤول مباشر، اوضح ان التقييم يجب ان يوقع من المسؤول المباشر والذي يليه، وفي حال عدم وجود احد المسؤولين تعرض التقاييم على لجنة شؤون الموظفين، وتم بالفعل عرض كافة التقاييم التي ينقصها توقيع احد المسؤولين وتم اعتمادها.



وأشار إلى ان لجنة شؤون الموظفين تضم امين عام المجلس الاعلى للاسرة والمدير العام لمركز الانماء الاجتماعي، وبالتالي تم عرض تقييم موظفيهم الناقصة توقيع احد المسؤولين.



وحول الربط مع ديوان الخدمة، أكد ساري ان الوزارة جاهزة وبانتظار اعتماد الديوان للربط، موضحا ان الربط الآلي سيسهل عملية الرقابة على آلية متابعة الدوام (الحضور والانصراف) وتصبح الاجراءات تلقائية من حيث الخصومات والتأخير والمرضيات وتكون جميعها آلية وبشكل مباشر.



وفيما يتعلق بالربط مع الجهات الاخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، أكد ساري ان الوزارة انتهت من الربط مع الجهات المعنية باستثناء 5 جهات حكومية لديها اشكالية بالربط، والوزارة جاهزة وبانتظار جهوزية وموافقة هذه الجهات لإتمام الربط.



وحول فحص الشهادات في الوزارة، كشف ساري ان «الشؤون» شكلت لجنة تعمل على فحص كافة ملفات الموظفين والتأكد من استيفاء كافة الاوراق والمستندات ويتم ارسال التي انتهى التدقيق فيها اولا بأول إلى ديوان الخدمة المدنية وليتم التدقيق عبر التعليم العالي.