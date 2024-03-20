يستضيف ستاد جابر الدولي غدا الخميس مباراة فلسطين وبنغلاديش ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم في امريكا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027 دعما من الكويت للمنتخب الفلسطيني وللشعب الشقيق، حيث باشر تدريباته على ملعب محمد الحمد ، ويتواجد فلسطين برفقة استراليا ولبنان وبنغلاديش ضمن المجموعة الأولى بنقطة واحدة من تعادل سلبي مع لبنان وخسر من المتصدر استراليا بهدف نظيف.



وخاض المنتخب الفلسطيني تدريبه الأخير في ستاد جابر الدولي بمعنويات عالية لتحقيق نتيجة طيبة وسط حضور جماهيري متوقع ان يكون كثيفا، حيث يحظى المنتخب الفلسطيني بدعم جماهيري كبير في الكويت، وهو ما كان عليه الوصع أيضا في أولى جولات التصفيات، أمام المنتخب الأسترالي.

معلوم أن المنتخب الفلسطيني، مع مدربه التونسي مكرم دبوب، ظهر بشكل مطمئن في آخر مشاركاته بكأس أمم آسيا التي جرت في الدوحة مؤخرا وتوج المنتخب القطري باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث تجاوز الدور الأول، قبل الخسارة أمام المنتخب القطري بصعوبة في دور الـ16، وتضم صفوفه عناصر متميزة برزت في كأس آسيا الاخيرة. وقال عدي الدباغ المحترف في بلجيكا ان ثقته كبيرة في دعم جماهير الكويت للمنتخب الفلسطيني وجميع المقيمين. وأضاف ان المواجهة في غاية الأهمية لتعويض ما فات في المواجهتين السابقتين.