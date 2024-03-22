نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر حكومية قولها إن إسرائيل تخشى تأثير «الدومينو» بعد فرض كندا حظر الأسلحة عليها الثلاثاء الماضي.



وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن المؤشرات تدل على أن دولا حليفة لإسرائيل تفكر في حظر إرسال الأسلحة إلى تل أبيب، بحسب ما نقل موقع قناة «الجزيرة».



وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن بريطانيا هددت إسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة (حماس) الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.



وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للجنة الدولية بزيارة معتقلي حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.



من جهتها، شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تعرض مستشفيات قطاع غزة لهجمات متكررة ومعاناة السكان من التجويع يعكسان ضرورة وقف إطلاق النار، مؤكدة أن على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لوقف الحرب في غزة وأن يعتبر الإغاثة مسؤولية أخلاقية.