حقق الفارس حسين الخرافي المركز الأول في مستوى الترويض الأساسي بنسبة 74.58% في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة مركز الكويت لفروسية «الدريساج» التي أقيمت في المركز بمشاركة مجموعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية. كما فاز الخرافي بالمركز الأول في المستوى الأساسي الأول والمستوى الأساسي الثاني.



وفي المستوى المتوسط جاءت الفارسة المتألقة كورا بوسيلي في المركز الأول، فيما فاز الفارس إبراهيم إسماعيل بصدارة المستوى الخفيف، وفازت الفارسة دانه بورسلي بالمستوى التدريبي، وقام المستشار خالد محمد الخرافي بتتويج الأبطال، والذي صرح قائلا: «نسعى في مركز الكويت للفروسية إلى دعم رياضة الفروسية وبطولات ترويض الخيل»، الدريساج «كونها رياضة مهمة، وهي أساس الفروسية بصفة عامة وتعطي الخيل قواما سليما وعضلات سليمة، وتمكن الفارس من القدرة على التحكم في الخيول».



وتقدم خالد الخرافي بجزيل الشكر إلى الفارسة الشيخة فجر الصباح على دعمها واهتمامها بهذه الرياضة المتميزة.