الدوحة - فريد عبدالباقي



فتح لاعب منتخب قطر الأسبق حامد إسماعيل النار على إدارة النادي العربي القطري، وذلك بعد فسخ العقد مع النادي بالتراضي، مؤكدا أن خروجه من الفريق جاء قاسيا.



وقال إسماعيل، إن العربي لم يتعامل معي بطريقة احترافية، والدليل أنه لم يتم الفصل في القضية إلا بعد تدخل الاتحاد القطري لكرة القدم الذي أنصفني وأعاد لي حقي.



وأضاف: «العربي أوقفني بدون أي سبب مقنع، حيث تحجج النادي في كل مرة ان ذلك بسبب شجار بيني وبين لاعب آخر ومرة أخرى مع المدرب القطري يونس علي».



وبسؤاله عن علاقته بزميله المحترف السوري عمر السومة، أجاب حامد إسماعيل، كانت تربطني صداقة قوية منذ احترافه في صفوف النادي العربي، لكن خلال أزمتي الأخيرة مع الفريق لم يتحدث معي أو يتدخل في تقريب وجهات النظر مع الجهاز الفني، بل لم يعد صديقا لي بعد الآن، وذلك أن تجاهل رسائلي واتصالاتي هو موقف صادم بالنسبة لي لم أتوقعه. وأتم بالقول انه تلقى عدة عروض احترافية في عدد من الأندية القطرية. وعلمت «الأنباء» أن نادي قطر يسعى للحصول على خدماته، لاسيما أنه لاعب حر ولا يرتبط بعقد مع النادي العربي.