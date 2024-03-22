

محمد الجلاهمة



فتح رجال مباحث منطقة سعد العبدالله تحقيقا لتحديد هوية 6 أشخاص اتهمهم شابا بضربه بعد استدراجه إلى ديوانيته في منطقة سعد العبدالله ومن ثم سلبه مبلغا ماليا وهاتفا وساعة آبل.



وقال الشاب من مواليد 2005 انه جرى استدراجه إلى ديوانه، وخلال تواجده هناك قام 6 أشخاص لا يعرفهم بضربه وسرقته مبلغا ماليا قدره 180 دينارا وهاتف آيفون 13 برو زيتي اللون وساعة آبل.



وحدد المجني عليه اسم الشخص الذي استضافه داخل الديوانية وكذلك رقم هاتفه، وعليه جرى التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بتصنيف القضية تحت عنوان سلب بالقوة، وأخذت القضية رقم 18/2024 «جنايات سعد العبدالله».