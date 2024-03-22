

أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.5 مليار ين ياباني (652 مليون دولار) مرتفعا للمرة الأولى منذ شهرين.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا مدة 16 عاما، مضيفة أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.2% على أساس سنوي ليصل إلى 101.9 مليار ين ياباني (673 مليون دولار) في أول زيادة منذ شهرين فيما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 14.4 في المئة لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.



وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 804.5 مليارات ين ياباني (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.



وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5% فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4% بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.



وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 379.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار) للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكن المبلغ انكمش بنسبة 59.2% على أساس سنوي، وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة.