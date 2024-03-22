

افتتحت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، مركز خدمة معتمد من شركة نيسان الشرق الأوسط في منطقة الجهراء، ما يتيح الفرصة لمزيد من الارتقاء بخدمة العملاء وفق المعايير المتبعة في جميع مراكز خدمة نيسان حول العالم، وتم افتتاحه في 6 مارس الجاري بحضور كبار مديري ومسؤولي شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين وممثلين عن شركة نيسان الشرق الأوسط.



ويعكس مفهوم NRC (Nissan Retail Concept) الرؤية الجديدة التي طورتها شركة نيسان العالمية ترسيخا للمكانة الرفيعة التي تحتلها العلامة التجارية لنيسان حيث يكون جوهر الارتكاز على تعزيز خدمة العملاء لتكون تجربتهم أكثر راحة وقيمة وفعالية. ويتضمن مفهوم NRC إعادة تصميم المركز بصورة عصرية ملائمة، وتسهيل إجراءات الخدمة وتوفير بيئة تشغيلية رقمية وسلسة. كما يشمل التحديث صالة الانتظار الراقية والمريحة مع وجود خدمة الواي فاي وخدمة الاستقبال والضيافة التي تجعل زيارة هذا المركز تجربة مرضية للعملاء.



ومن الناحية التشغيلية، يتضمن المركز خدمات عديدة وحديثة لإجراء أعمال الصيانة للسيارات بطريقة متكاملة تشمل أعمال التصليح، الصيانة الدورية، والخدمة السريعة باستخدام أحدث التجهيزات والمعدات وعلى أيدي فنيين معتمدين ليحظى العملاء بتجربة صيانة مميزة ومتكاملة في مكان واحد.



ومع افتتاح مركز الخدمة المعتمد بمفهومه الجديد تبعا لرؤية NRC في الكويت، فإن شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين تؤكد من جديد استراتيجيتها في تقديم حلول وخدمات متكاملة لما بعد البيع، والارتقاء أكثر بالثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الكويت، وتحقيق المزيد من مؤشرات رضا العملاء المتزايدة باستمرار، وهو ما تعمل عليه الشركة وتفخر بتحقيقه على مدى 7 عقود من العمل في الكويت.



وتعتبر شبكة خدمات شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين لما بعد البيع أكبر شبكة في الكويت وتتمتع بسمعة جيدة وسيط عال في السوق لتوفيرها مجموعة من الخدمات التي تتمحور حول الاهتمام بالعملاء، بما في ذلك حجوزات الخدمة المباشرة، وخدمة نيسان السريعة، وخدمات التسلم والتوصيل وغيرها الكثير. لقد أثبتنا أن الاهتمام بعملائنا وتطوير مرافقنا هي المفتاح للحفاظ على تأثير إيجابي من حيث خدمات ما بعد البيع وكذلك في مستوى رضا العملاء.



لتجربة خدمات الصيانة بمفهوم جديد ذي المعايير الجديدة والعالية، يمكن للعملاء زيارة مركز الخدمة الجديد في الجهراء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.