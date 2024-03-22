

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.55% أو 47 سنتا إلى 86.42 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% الاربعاء الماضي.



كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.47% أو 38 سنتا إلى 81.65 دولارا للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل الأربعاء بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولارا.



وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 13 ألف برميل.



وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها، وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 ملايين برميل إلى 230.8 مليون ما يعكس طلبا قويا على الوقود.



وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.