

شريف حمدي



شهدت جلسة تعاملات أمس تحسنا ملحوظا في مجمل الأداء بعد عودة الشراء الانتقائي للجلسة الثانية على التوالي في عدد من الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة، وحظيت اسهم السوق الرئيسي بنشاط شرائي، ما أدى إلى إغلاق جلسة تعاملات أمس الإيجابية على ارتفاع كافة المؤشرات، فضلا عن القيمة السوقية التي حققت مكاسب جراء هذه العمليات الشرائية بنحو 167.48 مليون دينار لتستقر القيمة الرأسمالية للسوق عند 43.66 مليار دينار في ختام تعاملات الأسبوع.



وجاءت هذه المكاسب لتقلص من حجم الخسائر الأسبوعية على مستوى المؤشرات التي أنهت تعاملات الأسبوع الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل على تراجع جماعي جراء عمليات تصريف بهدف جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية والتي امتدت حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان والذي شهد ارتفاعات جماعية على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية، كما أنها قلصت من خسائر القيمة السوقية.



وشهدت جلسة أمس مكاسب للأسهم القيادية التي دعمت الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة، إذ استحوذ سهم بيت التمويل الكويتي على سيولة بنحو 4.7 ملايين دينار تلاه سهم مشاريع الكويت بقيمة 3.3 ملايين دينار ثم سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 3 ملايين دينار وجي اف اتش بقيمة 1.6 ملايين دينار وسهم الغانم بقيمة 1.15 مليون دينار.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع القيمة السوقية بنسبة 0.4% بخسائر تقدر بـ 161 مليون دينار ببلوغ القيمة 43.662 مليار دينار تراجعا من 43.823 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفضت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بنسبة 36% بمحصلة أسبوعية بلغت 159 مليون بمتوسط يومي 32 مليون دينار مقارنة مع 249 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تدفقات أجنبية على وقع المراجعة الدورية الأولى لمؤشر فوتسي راسل للعام الحالي، وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 30% بتداول 628 مليون سهم انخفاضا من 892 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي في الأداء، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بخسارة 32 نقطة ليصل إلى 8117 نقطة انخفاضا من 8149 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بخسائر بلغت 14 نقطة ليصل إلى 6121 نقطة انخفاضا من 6135 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بخسارة 28 نقطة ليصل إلى 7415 نقطة انخفاضا من 7443 نقطة.



ملكيات الأجانب



في سياق آخر، تراجعت قيمة ملكيات الأجانب في السوق الأول إلى 5.45 مليارات دينار مقارنة مع 5.48 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء تراجع القيم السعرية لبعض اسهم البنوك خلال جلسات الأسبوع، ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في اسهم السوق الأول بتاريخ 20 مارس الجاري، ارتفعت ملكيات الأجانب في 6 أسهم هي الخليج والتجارية وبوبيـــان ب وزين وجي اف اتش إضافة إلى المتكاملــــة، في المقابـــــل تراجعـــــت نسب التملك في أسهم 6 شركات، واستقرت في اسهم 21 شركة.