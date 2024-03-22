

عبدالحميد الخطيب



بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسرحية «صناع محتوى» والتي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن أنشطة «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، تستمر ثنائية النجمين القديرين داود حسين وحسن البلام، حيث يستعدان للقاء جمهورهما في الكويت بعد غياب من خلال عمل مسرحي جديد يحمل اسم «طالبين القرب» يقدمانه في عيد الفطر السعيد.



والمسرحية من تأليف: أحمد العوضي ومريم نصير، إخراج: عبدالله البدر، بطولة: داود حسين وحسن البلام ونجوم «قروب البلام»، وسيتم عرضها على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك - السالمية، وتدور أحداثها حول فكرة الحب الذي يعتبر القاسم المشترك بين قلبين يحبان بعضهما البعض بلا شروط او قيود او حدود، وتأثير الفروقات الاجتماعية على هذا الحب والتي تقف ضد اكتماله.



يذكر أن عددا من النجوم شاركوا الفنانين القديرين داود حسين وحسن البلام في بطولة «صناع محتوى»، منهم: خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم، والمسرحية من تأليف: هيا أحمد، إخراج: محمد راشد الحملي، ودارت أحداثها حول صاحب سكن للعزاب يتفاجأ بانتشار مقطع لأحد المستأجرين يغير حاله من إنسان عادي إلى مشهور، ليقوم صاحب السكن بمحاولة استثمار مع المستأجر المشهور من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل والمشاركة معه في أكثر من برنامج ومحاولة كسب المال في إطار كوميدي ساخر.