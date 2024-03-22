

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح دعم اللجنة جميع الاتحادات والأندية الرياضية لتطوير ألعابها وتحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات الرياضية الخارجية في ظل دعم كبير للقيادة السياسية للبلاد للرياضة والرياضيين. وقال الناصر، في تصريحات عقب غبقة «الأولمبية» التي أقامتها للأسرة الرياضية أمس الأول بمقر اللجنة في مركز شباب مدينة جابر الأحمد، إن هذا التجمع يعد فرصة للالتقاء بالرياضيين والاستماع اليهم للارتقاء بالحركة الرياضية.



وذكر أن اللجنة تستعد حاليا لمشاركة المنتخبات الكويتية بدورة الألعاب الخليجية للشباب المقررة بدبي في ابريل المقبل، إذ يشارك (الأزرق) بأكثر من 18 لعبة جماعية وفردية إضافة للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين الكويتيين بعدد من الألعاب.