

لا ينوي المدير الفني لمنتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان الابتعاد طويلا بعد انتهاء تعاقده، الذي يمتد لنهاية بطولة أوروبا لكرة القدم في يوليو المقبل.



وأشار ناغلسمان، إلى أنه سيقوم إما بتمديد تعاقده قصير الأجل مع المنتخب الألماني أو الانتقال إلى فريق آخر.



ويتولى المدرب الألماني الشاب البالغ من العمر 36 عاما قيادة منتخب بلاده منذ سبتمبر الماضي، علما بأنه أقيل من قيادة بايرن ميونيخ في مثل هذه الفترة من العام الماضي.



وقال ناغلسمان مازحا خلال لقاء مع الجماهير في مدينة فرانكفورت «الحصول على راحة عام أو ستة أشهر بعد بطولة أوروبا خيار غير وارد بالنسبة لي، إلا إذا لم أحصل على عرض جديد».



وبسؤاله عن وجهته القادمة بعد بطولة أوروبا التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، أجاب مدرب هوفنهايم ولايبزيغ السابق «لا يمكنني تحديد ذلك، لأنني أحتاج أولا لتلقي عرض لشغل وظيفة جديدة».