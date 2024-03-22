قال عضو مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الانساني د.بدر الحتيه إن الجمعية تطلق اليوم الجمعة حملة لكفالة الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والنازحين من أيتام غزة الذين يعيشون أوضاعا إنسانية «كارثية». وأوضح الحتيه أن كفالة اليتيم لا تقتصر فقط على الكفالة المادية فجمعية عطاء تحرص على زيارة الأيتام ومتابعتهم دراسيا وحثهم نحو التميز والريادة وتقيم لهم عطاء الأنشطة الترفيهية وبرامج الدعم النفسي وغيرها من الأنشطة التي توفر البيئة الإيجابية المناسبة لليتيم.



وبين أنه يقوم حاليا وفد من جمعية عطاء الخيرية بزيارة تفقدية للأيتام السوريين المتواجدين بمخيمات اللجوء في المملكة الأردنية الشقيقة، وسيقوم الوفد بتوزيع الكفالات عليهم الى جانب الكسوة والعيدية لإدخال فرحة العيد عليهم.



وقال الحتيه إن كفالة اليتيم الشهرية تبلغ 15 دينارا .