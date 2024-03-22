انطلاقاً من استراتيجية البنك التجاري الكويتي وسعيه للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى البنك، قام البنك بتقديم دعم مالي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان تمثل في تسيير رحلة العمرة لمرضى السرطان لأداء مناسك العمرة.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: نحرص في البنك التجاري على التواصل مع جمعيات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية غير الهادفة للربح التي تقوم على رعاية المرضى وذوي الهمم في المجتمع من أجل مساندتهم ومد يد العون لهم للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها، ومن هنا كان تقديم الدعم لصندوق مرضى السرطان لتسيير رحلة العمرة إلى الأراضي المقدسة. وذكرت أن البنك لطالما قام بدعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تنعكس إيجابا على المرضى وتسهم في رفع معنوياتهم والتخفيف من آلامهم.



بدورها، قدمت إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري الكويتي، متمنين المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك التجاري.