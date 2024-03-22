حنان عبدالمعبود



أعلن الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان» د.خالد الصالح، عن تنفيذ أكثر من 2000 فعالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان.



وقال الصالح في كلمة ألقاها خلال حفل الختام وتكريم الجمعية الخليجية المتميزة الفائزة بمسابقة التميز «إن الاتحاد دأب على إقامة هذا الأسبوع بمشاركة 19 جمعية خليجية من الجمعيات الأهلية غير الحكومية أعضاء الاتحاد، والتي تقوم بتنفيذ برامج متنوعة على مدار هذا الأسبوع تستهدف من خلالها زيادة الوعي تجاه الأمراض السرطانية. وأشار إلى أن هذا التعاون الخليجي المشترك أسفر عن زيادة ملحوظة في نسبة الوعي الخليجي حيث ساهمت في خفض نسبة من يقولون إن السرطان مرض غير قابل للشفاء من 65% لتصبح 45%، كذلك رفعت نسبة من يؤمنون بأهمية الكشف المبكر من 50 إلى 70%، لافتا إلى ان الأسابيع الخليجية أصبحت بصمة خليجية في مسيرة التوعية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن الأسبوع هذا العام تضمن لأول مرة الإعلان عن جائزة للتميز تعطى للجمعية المتميزة في نشاطاتها خلال أسبوع التوعية بهدف التحفيز والتشجيع على الابتكار والتنوع لمواكبة الحديث في مجتمعاتنا الخليجية.كما كشف عن فوز جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء «تفاؤل» من المملكة العربية السعودية بجائزة التميز لعام 2024، مباركا لها جهودها وحصولها على الجائزة.



من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة التنفيذية للأسبوع الخليجي د.حصة الشاهين، ان برنامج هذا العام اشتمل على 60 فعالية علمية واجتماعية ورياضية وفنية وترفيهية استهدفت جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن فعاليات هذا العام اهتمت بالرسائل والبوستات والفيديوهات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وشددت الشاهين على أهمية دور الأسرة في الوقاية من أمراض السرطان، مشيدا بدور جمعيات النفع العام الكويتية والخليجية والقطاع الأهلي في التوعية بالسرطان في دول مجلس التعاون، مشيدة بالنجاحات التي حققها الأسبوع الخليجي خلال مسيرته الممتدة على مدى 9 سنوات.