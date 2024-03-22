تشارك الكويت ممثلة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي المقرر في 22 مارس من كل عام، حيث تم إقرار هذا التاريخ من قبل الأمم المتحدة، تحت شعار «المياه من أجل السلام». وقالت وزارة الكهرباء: يركز العالم في يوم المياه العالمي على دعم تحقيق الهدف 6 من أهداف للتنمية المستدامة، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.



وأضافت: ويحمل يوم المياه العالمي هذا العام شعار (المياه من أجل السلام) إيمانا من العالم «بأن المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع»، وعندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يكافح الناس من أجل الحصول عليها، فقد تتصاعد التوترات، ومن خلال التعاون في مجال المياه يمكننا تحقيق التوازن بين احتياجات الجميع من المياه والمساعدة في تحقيق الاستقرار بالعالم.



وأشارت إلى أن عملية إنتاج المياه في البلاد تتم من خلال تحلية مياه البحر وإنتاج المياه المقطرة وخلطها بكميات مدروسة من المياه الجوفية (قليلة الملوحة) لإضافة الأملاح والمعادن وإضافة المواد المعقمة ومن ثم نقلها للخزانات الأرضية والأبراج العلوية ومنها للشبكة المائية، التي يبلغ طولها ما يقارب 11.000 كيلومتر، مبينة أن المخزون الاستراتيجي للمياه العذبة يقدر بـ 4613.8 مليون غالون.



وتابعت الوزارة: لم تكتف الكويت بتأمين احتياجاتها من المياه العذبة فقط، بل حرصت على جودة المياه المنتجة، حيث تحصل الكويت سنويا على معدل 100% بجودة المياه المنتجة، وذلك وفقا لتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.



وبينت الوزارة أن مصادر المياه في البلاد بخلاف التحلية تتمثل في المياه الجوفية ووصلت الطاقة الإنتاجية المركبة الحالية لآبار المياه الجوفية إلى حوالي 142 مليون غالون إمبراطوري في اليوم، كما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 56.856 مليون غالون إمبراطوري.



وأشارت إلى أن وزارة الأشغال العامة تقوم كذلك على إنتاج المياه المعالجة ويتم استخدام تلك المياه في ري الزراعات التجميلية وفي عملية استخراج النفط الثقيل والخفيف حيث يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميا وجار إنشاء خط تزويد شركة نفط الكويت بـ 48 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة.



وأوضحت أن المصدر الثالث هو المياه المصاحبة لإنتاج النفط من شركة نفط الكويت، حيث يتم إنتاج المياه من الطبقات النفطية وهذا الإنتاج في ازدياد مستمر نتيجة لتقادم المكامن النفطية والإنتاج المستمر منها بالإضافة لتطبيق تقنيات حقن المياه في هذه الطبقات المنتجة، وقد تصل نسبة المياه المنتجة إلى النفط المنتج لأرقام كبيرة.