قامت شركة التقدم التكنولوجي، الرائدة في مجال توريد الأجهزة الطبية، وبالتعاون مع مكتب التعليم المستمر لطب الأسنان التابع لوزارة الصحة، بتنظيم دورة تدريبية في وقت سابق من هذا الشهر حول عمليات زراعة اللثة الدقيقة، حيث تأتي الدورة كجزء من استراتيجية الشركة للارتقاء بالقطاع الطبي وخدماته عموما، وجهودها لرفع معايير رعاية الأسنان في الكويت بشكل خاص، ودعم التطوير المهني في المنطقة.



وعلى مدار ثلاثة أيام، استفاد ما يزيد على 70 طبيب أسنان واختصاصي في علاج اللثة، يمثلون مختلف المستشفيات والهيئات الصحية الحكومية، من الدورة التدريبية التي تضمنت مجموعة من المحاضرات وورش العمل، بقيادة د.أدريان كاساج الأستاذ المشارك في أمراض اللثة في جامعة ماينز الألمانية كما يشعل أيضا منصب مستشار لمجموعة هيو فريدي، الشركة الرائدة عالميا في تصنيع أدوات طب الأسنان وحلول الوقاية من العدوى، وتم توزيع منتجات هذه المجموعة في الكويت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة التقدم التكنولوجي.



وتناولت الدورة آخر المستجدات في مجال جراحة اللثة وطب الأسنان، حيث قدم د.كاساج ورشة عمل شملت جلسات تدريبية باستخدام الأدوات الجراحية الدقيقة من مجموعة هيو فريدي.



وقال كاساج: إن التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا في مجال طب الأسنان، يدعم بشكل متزايد قدرتنا على إجراء العمليات ذات التدخل الجراحي البسيط، وتساهم الأدوات الدقيقة من مجموعة هيو فريدي بدعم الأساليب الحديثة، وصولا إلى معالجة الأنسجة الرقيقة حول الأسنان الطبيعية والأسنان المزروعة، مما يؤدي إلى تقليل وقت التعافي للمرضى.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي غسان مملوك: يسعدنا التعاون مع مكتب التعليم المستمر لطب الأسنان، في تنظيم هذه الدورة التدريبية، التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، وهي مثال حي على التزامنا بدعم الأطباء للبقاء على اطلاع دائم بأحدث ابتكارات طب الأسنان.



وأضاف مملوك: يجب على الاطباء مواكبة التطورات المتلاحقة في عصر متسارع الوتيرة لاسيما في عالم الطب والتكنولوجيا، وتعتبر مثل هذه الدورات مهمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية.