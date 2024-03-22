للعام الثالث على التوالي، انطلق تحدي زين الرمضاني في حديقة الشهيد بالشراكة الاستراتيجية مع شركة Suffix، وهو البرنامج الرياضي المميز الذي حقق نجاحات كبيرة في موسميه السابقين، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع من كل الفئات العمرية على مداومة النشاط البدني وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.



وانطلق التحدي في المرحلة الأولى بحديقة الشهيد بتواجد الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي للعمليات في Suffix أحمد الماجد، ومسؤولي زين وSuffix، والعديد من المشاركين والمشاركات من مختلف الفئات العمرية.



ويأتي دعم زين لهذا البرنامج الرياضي الفريد من نوعه للعام الثالث على التوالي انطلاقا من استراتيجيتها لدعم قطاعي الصحة والرياضة، وبالأخص خلال الشهر الفضيل، حيث حقق التحدي في موسميه السابقين نجاحات كبيرة، وشهد مشاركة الآلاف من المتسابقين كبارا وصغارا الذين حرصوا على اتخاذ نمط حياة أكثر نشاطا أثناء الصيام لما له من فوائد عديدة على صحة الإنسان.



ويستمر تحدي زين الرمضاني في الفترة من 20 حتى 29 مارس في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد، ويقدم فرصة مميزة للجميع من كل الفئات العمرية للمشاركة بالمشي أو الركض داخل أسوار حديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مشترك، وذلك لجمع المسافات وتصدر الترتيب العام من بين جميع المشاركين، كما يمكن جمع النقاط الإضافية من خلال المشاركة في التمارين الخاصة التي تقام في الحديقة.



وبعد التسجيل في التحدي، يتسلم المشاركون شريحة إلكترونية بإمكانها تتبع أداءهم لتحديد عدد الكيلومترات التي يقطعونها، وذلك عند مرورهم بالأقواس الذكية العاملة بالطاقة الشمسية، ويتم عرض الترتيب العام بشكل حي عبر شاشة في حديقة الشهيد ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها وتحفيز حس المنافسة بينهم.



ولا يقتصر التحدي على سباقي المشي والجري فحسب، بل ويتخلله العديد من الفقرات الرياضية المميزة الأخرى، مثل التمارين الرياضية الجماعية بتواجد عدد من النوادي الصحية المتميزة، وفعالية اليوم العالمي للسعادة، والسباق الخاص للمشاركين من فئة متلازمة الداون، وسباق زين الرمضاني للأطفال، وغيرها.



ويستهدف تحدي زين الرمضاني في حديقة الشهيد جميع الفئات العمرية من الجنسين لإبراز أهمية الحركة والنشاط البدني لجسم الإنسان خلال الصيام، وتحفيز المشاركين للتمسك بنمط الحياة الصحي والنشط حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.



وتقوم زين وبشكل دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المبتكرة، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في المجتمع، وبالأخص خلال الشهر الفضيل.



وفي هذا العام، يتواجد 6 من شركاء زين الاستراتيجيين، ومنهم Suffix، في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.