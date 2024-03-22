خلال الأسبوع الماضي، تشرفت علاماتنا التجارية الترفيهية، كيدزانيا الكويت، كويست، وتيك زون، برعاية كرنفال الربيع الخيري لعام 2024 الذي أقامته مدرسة البكالوريا الأمريكية في حرم المدرسة في أبرق خيطان.



وبحضور أكثر من 1500 شخص، حول الكرنفال حرم المدرسة إلى أجواء مفعمة بالحيوية، حيث قدم عبر ثلاث ساحات العديد من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار، ودعم الكرنفال هذا العام جهود جمعية الهلال الأحمر في فلسطين، تحت شعار «دعونا نعيش بسلام ونستمتع بحياة آمنة»، كما ساهمت علاماتنا التجارية في جهود جمع التبرعات، لمساندة القضية الإنسانية.



وكجزء من مشاركتهم، قدمت كيدزانيا الكويت، كويست، وتيك زون أكشاك وأنشطة تفاعلية تشجع التعلم والإبداع والعمل الجماعي، مما يسمح للأطفال باستكشاف الوظائف والمهن المتنوعة مع اكتساب مهارات حياتية قيمة.



واختتم الكرنفال بمشاركة آراء مختلفة من الحضور عن مدى تأثير الكرنفال، حيث اجتمعت العائلات والأفراد معا للاحتفال بالتنوع والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقا.



وبشكل عام، كان ذلك بمنزلة جهد جماعي لإحداث تأثير دائم على حياة الناس في مجتمعاتنا.



عمل رائع لجميع الفرق المشاركة.