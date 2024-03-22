حصل مستشفى وارة على الاعتماد الدولي الكندي البلاتيني من مؤسسة الاعتماد الدولية الكندية الرائدة دوليا والتي تمنح تقييما مستقلا لمعايير الممارسات والرعاية التي تعتمدها المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم. ويشهد هذا الاعتماد على مستوى التميز الذي يحققه مستشفى وارة كل يوم في جميع أقسامه الطبية والإدارية بالإضافة إلى عملياته التشغيلية التي تعتمد المقاييس العالمية.



وبهذه المناسبة، نظم مستشفى وارة غبقة رمضانية احتفالا بموظفيه الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، حيث ألقت د.غنيمة العمر، الرئيس التنفيذي، كلمة أثنت فيها على جهود الموظفين وتفانيهم وروح فريق العمل التي تجمعهم. كما عبرت عن عمق إيمانها بأن الموظفين والأطقم الطبية والتمريضية هم الركيزة الأساسية في مسيرة نجاح مستشفى وارة.



تخلل الحفل تكريم جميع من ساهموا في إنجاز الاعتماد الكندي البلاتيني بحضور الإدارة التنفيذية لمستشفى وارة الذين حرصوا على توطيد العلاقات بين الموظفين تقديرا لدورهم في تحقيق النجاحات المتواصلة.



جدير بالذكر أن هذا الاعتماد هو الثاني لمستشفى وارة بعد انطلاقته في أبريل 2019 كأحدث الصروح الطبية العلاجية المتميزة في القطاع الخاص. ويحسب هذا الإنجاز لمستشفى وارة نظرا للفترة الزمنية القياسية التي تخللتها تحديات جائحة كورونا.