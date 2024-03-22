

بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون التقرير الدوري لعمل فرق تفتيش ومتابعة العمل الخيري للمشروع الحادي والعشرين عن الاسبوع الاول من شهر رمضان.



وقالت في بيان صحافي ان فرق التفتيش الميداني على جمع التبرعات قامت بتنفيذ (478) زيارة ميدانية للمساجد، و(19) زيارة مقار جمعيات خيرية ورصدت وجود (160) كشك لجمع الملابس تمت ازالة 58 منها



وأضاف البيان انه تم رصد (58) مطعما يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم و(5) شركات تجهيزات غذائية تدعو لجمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها.



كم رصدت (65) إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات، وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.



وسجلت بالمساجد (23) مخالفة عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الائمة وجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



كم رصدت (20) مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي وتمت مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الاجراء اللازم.



وفق البيان تم تسجيل (15) مخالفة مرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لجمع التبرعات (تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات).



ومخالفة واحدة لجمعية أهلية تدعو لجمع التبرعات لصالح مشروع (مرضى السرطان)، وتمت مخاطبة الإدارة المختصة.