الزيارة امتداد للزيارة السامية وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي - السعودي





أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد اليوم الخميس أهمية زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها الى آفاق أرحب.



وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لـ"كونا": ان هذه الزيارة التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء لها طابع خاص كونها تأتي بعد زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد، حفظه الله ورعاه، للمملكة وهي الزيارة الأولى لسمو رئيس الوزراء للمملكة بعد توليه منصبه.

وأضاف الشيخ صباح: ان الزيارة ستكون امتدادا للزيارة السامية وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي - السعودي الذي صدر عقب الزيارة السامية.



واختتم الشيخ صباح تصريحه قائلا: انه بتوجيهات وتعليمات وعزم قيادتي البلدين وترابط وهمة الشعبين الشقيقين سيصل البلدان بكل تأكيد بتعاونهما الى تحقيق التقدم والازدهار.