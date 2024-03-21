الكندري: إستراتيجية الإدارة تقوم على تعديل سلوك الأحداث الجانحين ورأب الصدع الأسري حال وجوده

بشرى شعبان



قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري ان الوزارة حريصة دائما على اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث المعرضين للانحراف وإعادة دمجهم في المجتمع.



جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مبرة الكنادرة للأحداث الجانحين وذويهم في دار التقويم الاجتماعي.



وأكد المطيري الذي يشغل أيضا منصب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في تصريح حرص الوزارة على تعديل سلوك الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف بشتى السبل الفنية والاجتماعية عبر محاور عدة لعل أبرزها تنمية الوازع الديني وحب الوطن في نفوسهم وتعزيز الروابط الأسرية بينهم وبين ذويهم.



وأشار إلى أن فكرة الإفطار الجماعي مع عائلات الأحداث الجانحين تهدف إلى خلق وعي جديد للحدث يرتكز على احترام الأسرة بشكل عام والوالدين بشكل خاص كون التصدع الأسري هو السبب الرئيس في جميع قضايا الأحداث الجانحين.



من جانبه، قال مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري إن استراتيجية عمل الإدارة تقوم على تعديل سلوك الأحداث الجانحين ورأب الصدع الأسري حال وجوده بين الحدث وذويه، موضحا أن خطة العمل الفني التي يقوم عليها متخصصون اجتماعيون ونفسيون من الكوادر الوطنية وقد أتت ثمارها على الصعيدين النفسي والاجتماعي للأحداث.



وأشاد بدور مبرة الكنادرة على دعمها الإنساني للأحداث الجانحين والمشاركة في تنظيم حفل الإفطار الجماعي مع عائلات النزلاء.