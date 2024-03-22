يعقوب العوضي

توج القادسية بلقب بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة بعد فوزه على الكويت بنتيجة 3-2 في اللقاء النهائي الذي جمعهما أمس الخميس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في مقر اتحاد اللعبة في منطقة ضاحية صباح السالم، فيما جاء نادي برقان بالمركز الثالث بعد فوزه على الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على نفس الصالة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبعد المباراة الختامية قام رئيس اتحاد الطائرة د.جابر المري ورئيس نادي برقان أنور العتيبي ونائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد ونائب رئيس نادي الكويت بدر العصيمي وأمين سر الاتحاد عبدالله الغرير بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة للملكي .

وارتقت المواجهة النهائية لمستوى الطموح فنيا حيث قدم الطرفان مستوى مميزا، حيث حسم الأصفر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22 ليرد عليه الأبيض في الشوط الثاني بنتيجة 25-23 ويعيد الكرة وبنفس النتيجة في الشوط الثالث ليستفيق القادسية في الشوط الرابع ويحسمه بنتيجة 25-21 ومن ثم يحسم المباراة في شوطها الخامس بنتيجة 15-12.