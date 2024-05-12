

آلاء خليفة



نظمت جمعية إنجاز الكويت، مسابقة «برنامج الشركة» والتي تقدمها على مدار سنوات، حيث يشارك فيها عدد من طلاب المدارس والجامعات بمشاريع من خلال تأسيس شركة بكل مفاهيمها، تعد شركة حقيقية ولكن غير مسجلة.



وشارك في مسابقة العام الحالي 15 فريقا قدموا أفكار مبتكرة ومميزة، وشارك في التحكيم لجنة تحكيم متخصصة لتختار افضل شركة على مستوى طلبة الثانوية، وأفضل شركة على مستوى الجامعات.



واستضافت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM فعاليات المسابقة التي استمرت على مدار يومين.



وقد تواجدت «الأنباء» والتقت المدير التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري وعددا من الطلاب المشاركين بالمسابقة.



في البداية، ذكرت ليلى المطيري أن الجمعية تأسست عام 2005 بهدف تمكين الشباب في 3 مجالات وهي ريادة الاعمال والمعرفة المالية والجاهزية للعمل



ولفتت المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن مسابقة «برنامج الشركة» تعقد منذ 18 عاما تقريبا وتضم طلبة من الجامعات ومن المرحلة الثانوية حيث تقوم كل مجموعة بتأسيس شركة والتي تكون بكل مفاهيمها شركة حقيقة، ولكن غير مسجلة يعملون بها لعدة اشهر ومن ثم يشاركون بالمسابقة التي يقوم عليها لجنة تحكيم من أشخاص متخصصين يقومون باختيار افضل شركة طلابية على مستوى المرحلة الثانوية وافضل شركة طلابية على مستوى الجامعات.



وأفادت بأن الشركات الفائزة ستتنافس مع زملائها من الشركات على مستوى الوطن العربي. متابعة: ويشارك في المسابقة حوالي 15 فريقا من المدارس والجامعات، مشيدة بالأفكار والشركات التي قاموا بتأسيسها والتي تحمل حلولا علمية وواقعية للكثير من المشكلات في المجتمع، موضحة ان الشركة من الممكن ان تنتج خدمة أو منتجا يكون حقيقيا وملموسا وغالبا يفيد المجتمع.



وأشادت المطيري بالكفاءات الشبابية الكويتية المشاركة في المسابقة وأفكارهم المبدعة، موضحة ان هدف جمعية إنجاز الكويتية الأساسي هو تمكين الشباب ونكتشف قدراتهم وإبداعاتهم وطاقاتهم المتنوعة، لافتة إلى ان غالبية الذين يتخرجون من هذا البرنامج بغض النظر إن نجحوا أم لا في المسابقة، فهم يحصلون على خبرة وكفاءة وتجربة لا يمكن نسيانها ويتعلمون أمورا جديدة، وتكون لديهم ثقة اكبر في أنفسهم، وانهم قادرين على إحداث التغيير، لافتة ان هناك خريجين من البرنامج اصبحوا الآن رواد أعمال، وقالت المطيري: هناك جهات عديدة راعية للمسابقة بما يؤكد اهتمام تلك الجهات بدعم الجمعية وأنشطتها المختلفة، موضحة ان اكبر شركات الكويت تدعمهم ماديا ومعنويا في كل الأنشطة التي يقومون بها بالإضافة إلى وجود رعاة مؤمنين برسالة الجمعية، وهذا سبب استمرارية الجمعية على مدار تلك السنوات، وتوجهت المطيري بالشكر والتقدير لجميع الداعمين لجمعية إنجاز، وشكرت الطلبة الذين شاركوا بالمسابقة وخصت بالشكر الحكام الذي شاركوا في تحكيم المسابقة.



وقد حرصت «الأنباء» على التجول على بوثات الطلبة المشاركين في المسابقة من المدارس والجامعات لمحاورتهم ومعرفة آرائهم وانطباعاتهم.



في البداية، ذكرت الطالبة كوثر نصر الله المشاركة في المسابقة بشركة solutions seekers «انهم شاركوا بالمسابقة حبا في فكرتها الجديدة، لافتة إلى ان فكرة الشركة قائمة على خدمة فئة الصم والبكم وكيفية تسهيل التواصل بين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبين أفراد المجتمع.



وأضافت: وهذا المشروع عبارة عن تجربة حقيقة مرت بها احدى الطالبات المشاركات في المشروع، حيث شاهدت حادثا لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع ولم يكن قادرا على إرسال الرسالة إلى الشرطة وبالتالي فان المشروع يسهل التواصل بين الصم والبكم والأشخاص العاديين، وأشادت نصر الله بحسن تنظيم المسابقة موجهة جزيل الشكر لجمعية إنجاز، آملة أن تصل تلك المشاريع إلى العالمية.



بدورها، أوضحت الطالبة شهد دشتي والمشاركة في المسابقة بشركة flash انها المشاركة الأولى لهم في المسابقة وهي تجربة رائعة ومفيدة جدا، وأفادت دشتي بأن فكرة الشركة قائمة على تنظيم وتنسيق رحلات لعمر الأطفال والمراهقين والشباب لنشر الوعي بثقافة الكويت وتطوير مهاراتهم في الاتصال والتواصل وصولا بهم ليصبحوا قادمة المستقبل.



من جانبها، ذكرت الطالبة ريتاج المجبل، انهم مشاركين بشركة evertex والتي تهدف لإيجاد حلول لمشكلة التلوث في الكويت والحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة، وأشادت المجبل بجو المنافسة مع الفرق الأخرى في مسابقة إنجاز.



وقالت الطالبة جنى الشمري من المشاركين في المسابقة بشركة Banki حيث تقوم على عمل تطبيق يمكن استخدامه للعائلات والأفراد لتنظيم إدارة أموالهم وعمليات الصرف التي تتم بهدف الحفاظ على أموالهم وعدم صرفها على أمور لا تستحق وأن يكون الصرف في محله وفي الأمور المهمة فقط، وأعربت الشمري عن سعادتها بالمشاركة مع باقي الفرق في مسابقة إنجاز موجهة للقائمين على جمعية إنجاز بجزيل الشكر والتقدير على حسن التنظيم.



وذكرت الطالبة سارة العماني - خريجة من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM والتي أوضحت انهم مشاركين في المسابقة بشركة «لا ينقط»، لافتة انهم بدأوا بفكرة المشروع في السنة الأخيرة لهم بالجامعة، وأفادت العماني بأن فكرة الشركة قائمة على التقليل من هدر الطعام وتلف الطعام، لاسيما وأن بعض المطاعم في الكويت يقومون بإلقاء بعض الطعام وهو لازال صالح للاستخدام وبالتالي تم التوصل لفكرة عمل تطبيق «لا ينقط» للتقليل من هدر الطعام والحفاظ على البيئة.



وأعربت العماني عن سعادتها بالمشاركة في مسابقة إنجاز وبالأجواء الحماسية خلال فترة المسابقة والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة.



من ناحيته، قال عضو هيئة التدريس بكلية الجونكوين الكندية - الكويت د.سيد الموسوي، إن الجامعة مشاركة في المسابقين بفريقين وهما شركة Pure وشركة Nema لافتا أنها المشاركة الثانية لهم في مسابقة إنجاز للعام الثاني على التوالي.



وأشاد الموسوي بالفرق المشاركة سواء من طلاب المدارس أو الجامعات، مشيدا كذلك بالأفكار المقدمة خلال المسابقة والتي تضمن أفكارا رائدة.



بدورها، قالت نورة مبارك، من كلية الجونكوين الكندية - الكويت: انهم مشاركون في المسابقة بفكرة عمل تطبيق الكتروني يهدف إلى تشجيع الناس على التبرع ببقايا الطعام سواء المطاعم أو الأفراد، وتحويلها إلى سماد طبيعي.



وذكرت مبارك أن المنافسة قوية بين الفرق المشاركة، ولكن الأجواء حماسية ورائعة وتجربة مفيدة تسهم في صقل شخصية الطلبة وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة يستفيدون منها في حياتهم العملية.



وانتقل الحديث إلى عضو هيئة التدريس بكلية الجونكوين الكندية - الكويت د.خالد الربيعة، موضحا انهم مشاركين بشركة Nema القائمة على حفظ النعمة وعمل إعادة تدوير واستخدامها في أمور مفيدة من خلال أجهزة معين، وذكر أنها المشاركة الثانية للجامعة في مسابقة إنجاز، موجها جزيل الشكر لجميع القائمين على المسابقة، مشيدا بالأفكار المبدعة المشاركة في المسابقة.



من جهته، قال الطالب عثمان يوسف – بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمشاركين في المسابقة بشركة Wafr: إنها المرة الأولى التي يشاركون فيها بالمسابقة، موضحا أن شركتهم تهدف إلى الحفاظ على البيئة وأيضا إيجاد حلول للهدر الحاصل في الكهرباء، سواء على الناس أو الدولة من خلال إنتاج منتج أولي يمثل فكرة الطاقة المتجددة، وهو عبارة عن نافورة ذكية تشتغل بالطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة المائية والطاقة الهيدروجينية.



وأشاد يوسف بأجواء المنافسة بين جميع الفرق المشاركة في المسابقة، وكذلك بالأفكار الرائدة التي قدمها الطلاب خلال المسابقة.



وختاما، قالت نور المنصور - طالبة بكلية الكويت للتقنية والمشاركين في المسابقة بشركة Regrow: إنها المرة الثانية التي تشارك في مسابقة إنجاز، مشيدة بالأجواء الحماسية التنافسية بين الفرق المشاركة.



وذكرت المنصور أن الشركة قائمة على إدارة المخلفات بشكل عام، وخاصة فيما يخص الطعام من خلال استخدام أجهزة معينة لهذا الغرض.