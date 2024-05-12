

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم في النسخة الـ52، حيث يلتقي الدحيل مع العربي في 5:15 مساء غد على ستاد الجنوب، وفي نفس اليوم يلتقي الوكرة مع السد في 8:00 مساء على ستاد أحمد بن علي، وفي اليوم التالي، يلتقي أم صلال مع الغرافة في 5:15 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ونادي قطر مع الريان في 8:00 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



إلى ذلك، أعلن مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم عن بدء التصويت الخاص بالترشيح لجوائز الأفضل للموسم الكروي 2023-2024، والتي يتم خلالها التصويت على جوائز أفضل لاعب تحت 23 عاما، وأفضل مدرب وأفضل لاعب، حيث تم إرسال استمارات التصويت، بالإضافة إلى القوائم الاسترشادية للجهات المشاركة في عملية التصويت.



وتضم القائمة كلا من لاعب السد أكرم عفيف، ولاعب الغرافة ياسين براهيمي، وثنائي النادي العربي ماركو فيراتي، ورافينيا ألكانتارا، ولاعب الأهلي نعيم السليطي، ولاعب الريان روجر غيديس.



وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما، فقد تضم لاعب العربي جاسم جابر، وثنائي الدحيل صهيب جنان، وخالد محمد.



وعلى مستوى المدربين، نجد منافسة قوية تضم كلا من مدرب السد وسام رزق، ومدرب الريان ليوناردو جارديم، ومدرب العربي يونس علي، ومدرب أم صلال باتريس كارتيرون. وفي المقابل، حسم أكرم عفيف جائزة منصور مفتاح (الهداف)، بعد تصدره ترتيب قائمة الهدافين برصيد 26 هدفا.